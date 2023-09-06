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Мы проведем аудит деятельности всех направлений работы Минобороны, - Умеров

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Мы проведем аудит деятельности всех направлений работы Минобороны, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его команда, в первую очередь, намерена провести аудит всех направлений, которые находятся в ведении главного оборонного ведомства государства.

"Министерство обороны - ключевой орган по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны", - сказал он в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Умеров сообщил, что команда Минобороны разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией национальной безопасности и обороны в соответствии с доктриной победы президента Украины, новыми вызовами, реалиями и стандартами НАТО.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

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Топ комментарии

  • Наталия П
    Як тільки тут з"явився президент, всі ваші блогороні наміри, пане міністр, можете поховати. Бо при цьому президенті так напрацював пан Резніков. І ще працював би, якби не журнлісти.
  • stanis nasvaiko
    Це Рєзников - намбе ТУ👈
  • Yakov Yakov a510eb23
    жінка в амєрікі, діти в амєрікі, а воно тут аудіт буде робити. пздуй в амєріку, уйбок.
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