Мы проведем аудит деятельности всех направлений работы Минобороны, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его команда, в первую очередь, намерена провести аудит всех направлений, которые находятся в ведении главного оборонного ведомства государства.

"Министерство обороны - ключевой орган по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны", - сказал он в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Умеров сообщил, что команда Минобороны разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией национальной безопасности и обороны в соответствии с доктриной победы президента Украины, новыми вызовами, реалиями и стандартами НАТО.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

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