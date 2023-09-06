Украина получит 150 беспилотников французской компании Delair
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Украинские военные получат более 150 беспилотников от французской компании Delair.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Компания Delair и ее генеральный директор являются конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины", - говорится в сообщении.
По словам министра, Украина избрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.
Речь идет о более чем 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.
"Это бетон для нашей отрасли, и это бетон для Украины", - добавил Лекорню.