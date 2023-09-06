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Украина получит 150 беспилотников французской компании Delair

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Украина получит 150 беспилотников французской компании Delair
Украинские военные получат более 150 беспилотников от французской компании Delair.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Компания Delair и ее генеральный директор являются конкретным примером приверженности Франции поддержке Украины", - говорится в сообщении.

По словам министра, Украина избрала тип беспилотника, а правительство Франции профинансировало производство этих дронов.

Речь идет о более чем 150 беспилотниках, которые уже поставляются в Украину. Министр не уточнил тип дрона, который получат украинские военные.

"Это бетон для нашей отрасли, и это бетон для Украины", - добавил Лекорню.

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