Суд оставил полковника Червинского под стражей еще на 2 месяца, решение было принято без его адвокатов

Судья Шевченковского районного суда Киева принял решение продлить меру пресечения экс-разведчику Роману Червинскому в виде содержания под стражей еще на два месяца. На это судебное заседание не допусти его адвокатов, а привлекли защитника из центра бесплатной правовой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщил адвокат Сергей Лысенко, на сегодняшний день было запланировано проведение заседания по обжалованию уведомления о подозрении Червинскому. Это заседание, по его словам, было запланировано еще более недели назад. То есть и следствию и суду об этом было известно заранее.

"Сегодня же, в нарушение норм о вручении заранее адвокатам ходатайства о продлении сроков содержания под стражей, суд назначает заседание по этому вопросу. Сначала на 12:00, и через час адвокатов начали вызывать в заседание, а затем его перенесли на 14:50 с учетом именно того , что на 15:00 должно быть уже ранее запланированное заседание. И на это же время назначают рассмотрение ходатайства о содержании под стражей. При этом на это заседание адвокатам, защищающим Червинского, ходатайство не вручалось и вызывались адвокаты из безвозмездной правовой помощи".

По его словам, когда адвокаты, защищающие Червинского, подошли к залу заседания, их во внутрь не пустили.

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"Фактически имеем рассмотрение ходатайства о продлении сроков нахождения под стражей без участия защиты в ускоренном режиме. Зачем это сделано? Наверное, чтобы скорее это рассмотреть без участия защитников, которые в курсе материалов", - рассказал адвокат. - Суд по обжалованию уведомления о подозрении перенесен на 12 сентября в связи с тем, что Роман не мог принять участие сегодня в заседании, поскольку был в другом заседании. С одной стороны, какие-то процессуальные моменты на грани фола, то есть сказать, что полностью все незаконно, мы не можем. Но то, что это срежесировано с какой-то целью, очевидно".

Лысенко также добавил, что решение о продлении меры пресечения Червинскому будет обжаловано.

Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.