Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном, - пресс-секретарь ведомства Сингх.

Соединенные Штаты уверены, что Украина будет применять снаряды с обедненным ураном ответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду" об этом представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила в интервью CNN.

Комментируя сообщение о предоставлении Киеву снарядов с обедненным ураном еще до того, как об этом объявил Пентагон, она подчеркнула, что эти боеприпасы стандартны для танков, которые используют США и которые получит Украина.

"У нас есть абсолютная уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории", – отметила Сингх.

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