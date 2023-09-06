Новости • Агрессия России против Украины, Война

Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном, - пресс-секретарь ведомства Сингх.

2 09919
Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном, - пресс-секретарь ведомства Сингх.
Соединенные Штаты уверены, что Украина будет применять снаряды с обедненным ураном ответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду" об этом представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила в интервью CNN.

Комментируя сообщение о предоставлении Киеву снарядов с обедненным ураном еще до того, как об этом объявил Пентагон, она подчеркнула, что эти боеприпасы стандартны для танков, которые используют США и которые получит Украина.

"У нас есть абсолютная уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории", – отметила Сингх.

Читайте также: Оборудование для ПВО и боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams, - Пентагон обнародовал, что будет в пакете помощи для Украины

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Wlad West
    Нет, ****ь, мы их буде в сраку кацапам запихивать и облучать...и облучать...
  • Филипп Кривоконь
    Танкові дуелі за всю війну можна перерахувати на пальцях. У списку першочергових потреб ці снаряди зараз у восьмому десятку.
  • Pan Kotsky a9099ea7
    Цікаво, а хтось може навести приклад "безвідповідального" використання таких снарядів?
    Це коли "мимо цілі"? Чи коли "з гармати по горобцях"?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости