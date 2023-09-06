Кто "испарился" из зала Рады во время голосования за закон о возобновлении электронного декларирования

Народные депутаты провалили ключевые поправки в законопроект №9534 о возобновлении декларирования — декларирования руководства Офиса президента, заместителей, советников и уполномоченных президента, а также поправку о возобновлении публичной работы реестра деклараций.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет Главком.

В сообщении отмечается: "Таким образом реестр НАПК остается закрытым еще на год. Законопроект, который был одним из ключевых требований международных партнеров, уже в выхолощенном виде Рада приняла в общей сложности 329 голосам "за". Общественность требует от президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

Движение "ЧЕСНО" объявило законопроект №9534 маркерным и проанализировало, кто и как голосовало за важные правки, в результате каждый народный депутат получит соответствующую запись в своей биографии в Политхабе.

Открытость реестра деклараций

Ключевым требованием общества было не просто восстановить подачу деклараций, а сделать эти декларации публичными. То есть, чтобы каждый гражданин мог зайти на сайт НАПК и получить информацию о состоянии нардепов. Это должна обеспечить правка председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной ("Слуга народа") под номером №371. Накануне во время заседания комитета она не прошла, но ее поставили в подтверждение в сессионном зале.

Нардепы, в частности представители "Слуги народа", устроили в Facebook флешмоб в поддержку этой правки перед голосованием, но в конце концов руководство фракции монобольшинства объявило свободное голосование — то есть каждый мог сам определяться, как он голосует. В итоге правящая фракция "Слуга народа" дала всего 50% голосов. Для прохождения правки не хватило поддержки 27 нардепов.

Показательно, что 37 нардепов "Слуги народа" (16%) во главе с главой фракции Давидом Арахамией просто вытащили карточки и вроде бы отсутствовали во время голосования за ключевую правку, а еще 55 "слуг" (23%) имели карточку в слоте, но просто "не голосовали", однако голосовали при рассмотрении других вопросов повестки дня.

Учитывая, что правку не поддержали, действующая редакция законопроекта предусматривает подачу декларации в НАПК, но обнародовать ее смогут только тогда, когда этого пожелает сам нардеп.

Отметим, что движение "ЧЕСНО" неоднократно писало о динамике добровольной подачи деклараций нардепов, и она в июне этого года была на уровне 10% от всего состава. В то же время, среди нардепов-декларантов, кроме спикера Руслана Стефанчука, не было остального руководства ВРУ, лидеров парламентского большинства и глав фракций и групп.

После голосования глава большинства Давид Арахамия в телеграм-канале призвал коллег разрешать обнародовать свои декларации и сам пообещал это сделать.

Сообщение главы фракции СН Арахамии о голосовании за возобновление декларирования

"Должны понимать, что парламент нарабатывает законодательство для всей страны. Оно не может обладать избирательным действием и прозрачность не может зависеть исключительно от воли депутатов. Они получают средства из бюджета за свою работу и распределяют бюджет страны. Мы не видели несколько лет деклараций политиков. Поэтому глава фракции должен сам голосовать за эту правку и призвать фракцию поддержать этот вопрос, а не просто вытащить карточку из слота, имитируя отсутствие. Это неудачная попытка снять с себя ответственность. Все же все понимают", — отмечает лидер движения "ЧЕСНО" Вита Думанская.

Стоит отметить, что двое нардепов голосовали против открытия реестра деклараций — это нардеп Дмитрий Микиша, а также скандальный столичный мажоритарщик Николай Тищенко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа" и сняли с должности заместителя председателя фракции. Это произошло после его поездки в Таиланд на "встречу с избирателями".

Кроме того, достаточно показательно, что за открытие реестра деклараций не голосовало значительное количество нардепов из разных фракций и групп, неоднократно фигурировавших в антикоррупционных расследованиях, в частности Ярослав Дубневич, Вадим Столар, Дмитрий Исаенко, Александр Дубинский, Александр Юрченко, Юрий Камельчук, Маргарита Шол, Сергей Кузьминых, Михаил Волынец и т.д.

Депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии движению "ЧЕСНО" заверила, что во время голосования физически отсутствовала в сессионной зале: "Вся Рада сдвинулась на два часа и задержалась. Голоса на само возобновление точно были. Если бы имела другую позицию - я бы спокойно написала об этом публично, а не "не голосовала".

Декларирование Офиса президента

Еще одним ключевым аспектом в этом законопроекте была правка о декларировании руководства Офиса президента (№10). Если бы ее приняли, то декларироваться должны заместители председателя ОП Андрея Ермака, советники и уполномоченные президента.







Примечательно, что группа ПЗЖМ во главе с фигурантами реестра предателей Юрием Бойко и Нестором Шуфричем во время голосования за эту правку "не голосовала". Также представители экс-ОПЗЖ "не голосовали" за поправку о публичном открытии реестра деклараций, в частности, Сергей Левочкин и Григорий Суркис.

В то же время во время голосования за поправку о декларировании представителей ОП вроде бы отсутствовали и двое нардепов от "Голоса" Владимир Цабаль и Александра Устинова. Однако уже во время голосования за законопроект в целом депутаты от "Голоса" - Александра Устинова и Инна Совсун - сообщили, что у них не сработали карточки.

Отметим, что карточки нескольких нардепов были вставлены в слоты только во время первого сигнального голосования в Раде, а дальше они отсутствовали. Например, карточка нардепа-мажоритарщика из Сумщины от "Слуги народа" Максима Гузенко. Или, например, когда карточка нардепа-"слуги" Игоря Марчука в слоте, но в течение всего заседания он ни разу "не голосует".

Похоже, здесь может быть ситуация, о которой ранее движению "ЧЕСНО" рассказывали народные депутаты, что персональные карточки парламентариев перед началом заседания почему-то расставляют работники аппарата ВРУ. Подчеркиваем, что такие действия не регламентирует ни один нормативно-правовой акт. Поэтому непонятно, почему это делают, к тому же избирательно. Движение "ЧЕСНО" еще 15 августа обратилось с запросом в Аппарат парламента за объяснением, но пока ответа так и не получило.

Испарившиеся

Учитывая, что законопроект перед голосованием в целом выхолостили, общественный сектор его просит ветировать.

Вместе с тем движение "ЧЕСНО" фиксирует недобросовестное поведение депутатов во время голосования, когда они не берут на себя ответственность и не голосуют.

44 народных депутата (11% от общего состава парламента) "испарились" и не поддержали евроинтеграционный законопроект о возобновлении декларирования в условиях военного положения (№9534) во втором чтении. Как было сказано, почти 40% представителей монобольшинства во главе с главой фракции Давидом Арахамией вроде бы отсутствовали или не голосовали во время подтверждения поправки об открытии реестра деклараций.

В то же время эти нардепы голосовали "за" рассмотрение других вопросов повестки дня на заседании ВРУ во вторник, 5 сентября, или же их карточка находилась в слоте на рабочем месте и отражала результат "не голосовал".







Наибольший процент нардепов, которые "испарились" во время голосования за возобновление декларирования в целом, в группе "Восстановление Украины" (41%), фракции "Батькивщина" (27%) и группе "За будущее" (24%).

И здесь стоит отметить, что группа ПЗЖМ, саботировавшая декларирование для ОП, проголосовала в целом единогласно "за". В группе отсутствовал только один подозреваемый в госизмене мажоритарщик Александр Пономарев.

Кроме того, почти единогласно также проголосовала группа "Довира", там двое нардепов отсутствовали - Сергей Шахов, игнорирующий заседание Антикоррупционного суда по делу по обвинению НАБУ и САП во внесении недостоверных сведений в имущественную декларацию (сокрытие элитного имущества на сумму 88 миллионов гривен) и Владислав Поляк. Однако последний голосовал при рассмотрении других вопросов повестки дня.

Единственным, кто проголосовал "против", был уже упомянутый ранее нардеп-мажоритарщик из Харьковщины от "Слуги народа" Дмитрий Микиша, у себя на странице он написал, что борьба с коррупцией "должна быть повсеместной, а не удобной", и прямо написал, что голосовал так из-за выхолощенности законопроекта: "Когда военнослужащие, которые защищают нас на фронте, должны декларироваться, а советники из Офиса президента нет, я ПРОТИВ такого законопроекта! И теперь выйдите и расскажите мне о "тех, кто защищает коррупционеров, не поддерживая законопроект".

В общей сложности на заседании во вторник, 5 сентября, во время рассмотрения законопроекта о возобновлении е-декларирования №9534 было 25 голосований за поправки к нему и законопроект во втором чтении и в целом.

Отметим, что в Верховной Раде, кроме прогульщиков заседаний, есть и такие, кто "испаряется" во время голосований. Их карточка в слоте, но парламентарии не голосуют. Именно из-за таких политиков едва не сорвалось рассмотрение вопроса о деколонизации топонимических названий. Десятки депутатов имитируют свое присутствие в зале и это при том, что за месяц под куполом Верховной Рады всего несколько рабочих дней.

Публичный доступ к реестру деклараций "без манипуляций и дыр", в том же объеме, что и до вторжения, требовали общественные активисты и журналисты, а также международные партнеры и послы стран "Большой семерки".

Движение "ЧЕСНО" отмечает, что в обязанности депутата входит голосовать "за", "против" или "воздерживаться". Такого участия в голосовании, как "не голосовавший" регламентом ВРУ не предусмотрено. В этих случаях система голосования "Рада" отображает на табло результат "не голосовал". Если же нардеп достал или не вставил карточку в слот на рабочем месте, то система отображает результат "отсутствует".

Движение "ЧЕСНО" не впервые объявляет маркерные голосования и анализирует, кто и как из нардепов голосовал за важные решения. Ранее писали, кто из нардепов "испарился" во время голосования за возобновление отчетности партий. Как Максим Бужанский единственный голосовал против назначения 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.









