Коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут, - руководитель Минобороны Умеров

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о своей нулевой терпимости к коррупции. По его словам, коррупционеров нужно приравнять к террористам, с которыми не ведут переговоры, поскольку каждая украденная копейка — это жизнь и здоровье военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своей речи перед Верховной Радой 6 сентября.

Умеров заявил, что военные расходы увеличиваются с каждым днем. Поэтому необходима мощная стратегия, которая поможет победить Украине. Да, стране нужно более трех триллионов гривен ежегодно. Из них 1,6 триллиона для сектора безопасности и обороны.

"Оборонительные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на ВСУ почти в 10 раз. Оборонный бюджет составляет треть ВВП - гигантская для любой экономики мира цифра", - заявил Умеров.

По словам нового министра обороны, до конца года Украине понадобится дополнительных 250 млрд грн на денежное довольствие, но расходы продолжают расти.

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Главным приоритетом, по словам Умерова, является жизнь и достоинство украинских военных. Фокус должен быть сделан на наращивание возможностей и стратегическое планирование потребностей заранее.

"Все, что может производиться в Украине, должно производиться в Украине", - сказал он.

Кроме того, Умеров считает, что необходимо ввести базовую общевойсковую подготовку граждан еще до момента мобилизации. Для этого нужно развернуть центры рекрутинга. Также армии необходима цифровизация.

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"Вся информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - отметил Умеров.

По его словам, в Украине должна быть создана эффективная система юстиции в армии, в которую войдут военная полиция, военная прокуратура и военные суды.

"Ноль толерантности и терпимости к коррупции. Каждая украденная гривна стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут", - сказал Умеров.

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