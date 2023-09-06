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Украина и США будут развивать дунайский зерновой коридор как самый перспективный, – Кулеба

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Украина и США будут развивать дунайский зерновой коридор как самый перспективный, – Кулеба
Украина и США считают наиболее перспективным в плане зернового экспорта дунайский коридор и будут работать над его развитием.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава украинской дипломатии отметил, что позиции Украины и США в отношении зернового экспорта "совершенно совпадают".

"Мы считаем, что наиболее перспективным является дунайский коридор, и будем работать над его развитием", - сказал Кулеба.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Спочатку надійно захистіть порти
  • Vitaliy Mauler 38e56924
    То есть когда там все разрушат, вы начнете развивать?

    P.s. Сегодня опять мопеды летят в тот район...
  • Чайка Київ
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