В Румынии рассматривают возможность эвакуации жителей села Плауру напротив Измаила из-за российских обстрелов

В Румынии начали обсуждать эвакуацию жителей села Плауру, что находится напротив Измаильского порта, из-за регулярных обстрелов армии России.

Об этом сообщает Digi24, передает Цензор.НЕТ.

Мэр коммуны Чаталкиой заявил, что говорил с министром обороны о потенциальном отселении жителей села Плауру, что напротив Измаила, поскольку украинский порт постоянно подвергается российским атакам, а от румынского села его отделяет всего 300 метров.

Мэр призвал предложить жителям, которые этого пожелают, переезд с предоставлением жилья и питания, поскольку Румыния помогала украинским беженцам в начале полномасштабной войны.

Местные жители в комментариях признаются, что опасаются не проснуться на следующее утро, но "почти привыкли" и не хотят покидать село, где прожили большую часть жизни.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября глава Минобороны Румынии Тилвар подтвердил, что российский дрон упал на территорию страны.

Во время массированной атаки России в районе Измаильского порта 4 сентября российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. В Минобороны Румынии заявили, что во время атаки для их страны угрозы не было. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить фотодоказательства того, что российский шахед упал на территории Румынии.

Румыния усилит защиту воздушного пространства после последних атак России на украинские порты на Дунае и падения "Шахедов" с румынской стороны.