Шесть человек, раненых в Константиновке, находятся в больнице Днепра в крайне тяжелом состоянии, - врач

В больницу Днепра госпитализированы шесть человек, раненых в результате вчерашнего ракетного удара врага по Константиновке Донецкой области.

Медицинский директор заведения рассказал, как стабилизируют раненых, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Все они на искусственной вентиляции легких, все они оперированы. Делаем все возможное, чтобы их спасти. Диагнозы неутешительные", - сказал врач. По его словам, все они в крайне тяжелом состоянии.

"Одной женщине пришлось запускать сердце, потому что была остановка. Но сегодня в реанимации мы почти всех стабилизировали. Хотя за ночь сделали шесть тяжелых операций... У нас ночью работали 40 хирургов", - добавил медик.

По его словам, сейчас предстоит стабилизировать еще состояние 47-летней Елены. У нее осколок попал прямо в сосуд головного мозга, нейрохирурги готовы к сверхсложной операции.

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Среди пациентов - 32-летняя Яна, которая в момент взрыва была рядом, 57-летняя Людмила, у которой была остановка сердца, и 40-летний Юрий, которого прооперировали уже второй раз.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября россияне ударили ракетой по мирным кварталам города Константиновка. В результате обстрела РФ рынка сообщалось о гибели 16 человек, разбор завалов продолжался до вечера.