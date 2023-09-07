Глава МИД Литвы Ландсбергис: Ожидаем, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в конце этого года

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в конце 2023 года.

Об этом сказал министр Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече глав МИД стран Балтии и Северных стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается ЕС, то его расширение является вопросом долгосрочного обеспечения безопасности, которое мы можем предложить Украине и гарантировать себе. Мы ожидаем, что переговоры о вступлении с Украиной начнутся в конце этого года", – отметил Ландсбергис.

Говоря о членстве Украины в НАТО, он указал, что на саммите в Вильнюсе согласились, что Украина станет членом Альянса.

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"Саммиту НАТО в Вильнюсе удалось приблизить Украину к НАТО. Мы должны воспользоваться этой возможностью и двигаться вперед с максимальной скоростью за то короткое время, оставшееся до Вашингтонского саммита", – подчеркнул Ландсбергис.

Он также отметил необходимость ускорить предоставление Украине военной помощи, в частности истребителей F16, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.

"Мы также должны помочь Украине защитить пути экспорта украинского зерна", – добавил Ландсбергис.

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