Сожалею, что РФ смогла избежать ответственности за агрессию против Грузии в 2008 и против Украины в 2014, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность поддержки Украины, поскольку если РФ победит, то это станет сигналом для других авторитарных режимов, что что что-либо можно сделать с помощью военной силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он отметил ответственность НАТО поддерживать Украину.

"Мы можем давать советы, но тяжелые решения должны принимать украинские командиры, солдаты на местах. Вы не может сидеть здесь, в Брюсселе, штаб-квартире НАТО или ЕС и рассказывать, как надо воевать. Это их задача, они рискуют своими жизнями, а мы только поддерживаем их", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Россия решила контролировать соседей, распределить сферы интересов и говорит, что решение какой-то страны присоединиться к НАТО - это провокация.

"Это не провокация, а демократическое, суверенное право каждого государства выбирать свой путь. Была Грузия в 2008, был Крым в 2014, а затем полномасштабное вторжение в 2022 году. Россия смогла избежать ответственности, и я сожалею об этом. А теперь у нас нет другого выбора как заботиться о безопасности стран-членов НАТО и ЕС путем инвестиций в оборону, поддержки Украины. Если президент Путин выиграет в Украине - это будет трагедией для украинцев, но это также опасно для нас, потому что это будет знаком для авторитарных лидеров, что с помощью военной силы можно сделать, что хочешь", - подытожил генсек НАТО.

Также читайте: Украина еще никогда не была ближе к членству в НАТО, чем сейчас, - Столтенберг