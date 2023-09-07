Враг перебрасывает войска из Крыма на Херсонщину и Запорожье, - ОК "Південь"

Россияне пытаются усилить свои группировки на Запорожском и Херсонском направлении, поэтому перебрасывают туда подразделения из Крыма.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Совершенно очевидно, что они подтягивают силы на Запорожское направление и пытаются усилить Херсонское. Поскольку они (войска РФ на Запорожье и Херсонщине. - Ред.) были достаточно мощной группировкой, которая поставляла силы на восток, а сейчас сами нуждаются в соответствующем улучшении своего состояния", - отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что и псевдовыборы, которые проводят оккупанты на временно захваченных ими территориях, имеют ту же цель - собрать информацию о местных мужчинах призывного возраста, привлечь их якобы к "территориальной обороне", а потом присоединить в состав оккупационных войск на Запорожском направлении, где те страдают от украинского наступления, и на Херсонском, где контрбатарейная борьба ежедневно истребляет по 30-50 оккупантов.

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