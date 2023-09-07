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ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей с усиленной защитой. ПЕРЕЧЕНЬ

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ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей с усиленной защитой. ПЕРЕЧЕНЬ
Министерство культуры и информационной политики при поддержке постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, Министерства обороны Украины подготовило запрос в Секретариат Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта о внесении 20 объектов в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Министерства культуры и инфомационной политики Украины.

Как отмечается, Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении объектов под усиленную защиту.

Речь идет о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предыдущий Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, расположенных на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно большой список.

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Речь идет о таких объектах:

  1. Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;
  2. Львов - Ансамбль исторического центра;
  3. Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;
  4. Деревянные церкви карпатского региона. Жолковская церковь Пресвятой Троицы;
  5. Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы;
  6. Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
  7. Деревянные церкви карпатского региона. Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа;
  8. Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин - церковь Сошествия Святого Духа;
  9. Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;
  10. Геодезическая дуга Струве - Катериновка;
  11. Геодезическая дуга Струве - Барановка;
  12. Геодезическая дуга Струве - Фельштин;
  13. Геодезическая дуга Струве - Старо-Некрасовка;
  14. Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;
  15. Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
  16. Дендрологический парк "Софиевка"
  17. Госпром (здание Государственной промышленности);
  18. Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
  19. Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
  20. Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.

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