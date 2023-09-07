ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей с усиленной защитой. ПЕРЕЧЕНЬ

Министерство культуры и информационной политики при поддержке постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, Министерства обороны Украины подготовило запрос в Секретариат Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта о внесении 20 объектов в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой.