ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей с усиленной защитой. ПЕРЕЧЕНЬ
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Министерство культуры и информационной политики при поддержке постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, Министерства обороны Украины подготовило запрос в Секретариат Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта о внесении 20 объектов в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте Министерства культуры и инфомационной политики Украины.
Как отмечается, Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении объектов под усиленную защиту.
Речь идет о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предыдущий Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, расположенных на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно большой список.
Речь идет о таких объектах:
- Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;
- Львов - Ансамбль исторического центра;
- Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;
- Деревянные церкви карпатского региона. Жолковская церковь Пресвятой Троицы;
- Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы;
- Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
- Деревянные церкви карпатского региона. Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа;
- Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин - церковь Сошествия Святого Духа;
- Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;
- Геодезическая дуга Струве - Катериновка;
- Геодезическая дуга Струве - Барановка;
- Геодезическая дуга Струве - Фельштин;
- Геодезическая дуга Струве - Старо-Некрасовка;
- Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;
- Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
- Дендрологический парк "Софиевка"
- Госпром (здание Государственной промышленности);
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
- Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.