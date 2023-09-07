Минздрав и правоохранители проверят выданные после начала войны решения ВВК об ограниченной годности к военной службе, - Ляшко
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко журналистам в четверг.
"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был дан статус ограниченно пригодных", - сказал он.
Ляшко отметил, что "уже было заведено большое количество уголовных дел".
"Ми проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был вынесен высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм", - сказал он.
При этом Ляшко подчеркнул, что недавно утвержденные изменения критериев пригодности к военной службе приведут к тому, что "человек был не пригоден, а стал пригоден".
"Все изменения касаются категории "не пригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное", - подчеркнул министр.
В то же время он не назвал сроков пересмотра решений ВВК.