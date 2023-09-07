ВСУ имеют частичный успех к югу от Бахмута, - Генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 07.09.2023.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба в фейсбуке.

"Продолжаются 561 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 34 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Стариково Сумской области, Гранова Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы были по более чем 25 населенным пунктам, это, в частности, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огирцево Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголевка, Двуречная Харьковской области.

На Лиманском наши защитники отбили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спирного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы были по более чем 10 населенным пунктам, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы были по более чем 15 населенным пунктам, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Северное Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

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На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы были по более чем 10 населенным пунктам, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы были по около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы были по около 10 населенным пунктам, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Роботино, Омельника Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы были по более чем 20 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого и Одрадокаменки. Артиллерийские и минометные обстрелы были по Антоновке, Херсону, Велетенскому, Томиной Балке Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 5 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника", - повідомили у Генштабі ЗСУ.