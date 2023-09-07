БЭБ, СБУ и Офис Генпрокурора вручили подозрение Коломойскому раньше НАБУ, чтобы усилить попытки Татарова передать в СБУ расследование ТОП-коррупции, - Шабунин
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"БЭБ/СБУ/ОГП побежали вручать смешное подозрение Коломойскому наперегонки НАБУ/САП, чтобы усилить попытки Татарова передать в СБУ расследование ТОП-коррупции.
И вместе с тем - еще и спрятать Беню от НАБУ и САП как носителя важной для расследования украинской коррупции информации.
Ниже - разница между подозрениями Коломойскому от БЭБ/СБУ/ОГП и НАБУ/САП.
НАБУ/САП:
- публично разъяснили детали обвинений: видео, блок-схема, транзакции, детализация статей и т.д.
- кроме Коломойского подозрение получили еще 5 человек: в частности экс-глава правления "ПриватБанка" и его заместитель - директор казначейства банка;
- это уже четвертый эпизод в деле "ПриватБанка". Дело по трем другим эпизодам на общую сумму более 8,4 млрд грн НАБУ/САП уже направили в суд.
БЕБ/СБУ/ОГП:
- в публичных объяснениях ограничились одним небольшим абзацем;
- вручили подозрение по полумиллиардному делу только одному Коломойскому;
- поддержали закрытое разбирательство в суде, чтобы никто не увидел, какой на самом деле цирк они устроили.
Здесь все настолько очевидно, что даже не очень интересно.
Вот что на самом деле интересно - откуда именно потекло о подготовке подозрения Коломойскому: из НАБУ или САП?
Возможно ОГП, которое до сих пор сохраняет доступ к информации, потому что САП остается частью генеральной прокуратуры?" - заявил Шабунин.
Как сообщал Цензор.НЕТ 2 сентября 2023 бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца или внесения залога в размере 509 млн грн.
Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полный текст судебного решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.
7 сентября НАБУ сообщило Коломойскому о подозрении в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".