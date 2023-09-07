БЭБ, СБУ и Офис Генпрокурора вручили подозрение Коломойскому раньше НАБУ, чтобы усилить попытки Татарова передать в СБУ расследование ТОП-коррупции, - Шабунин

БЭБ, СБУ и ОГП вручили подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому раньше НАБУ и САП для того, чтобы усилить попытки Татарова передать в СБУ расследование ТОП-коррупции.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"БЭБ/СБУ/ОГП побежали вручать смешное подозрение Коломойскому наперегонки НАБУ/САП, чтобы усилить попытки Татарова передать в СБУ расследование ТОП-коррупции.

И вместе с тем - еще и спрятать Беню от НАБУ и САП как носителя важной для расследования украинской коррупции информации.

Ниже - разница между подозрениями Коломойскому от БЭБ/СБУ/ОГП и НАБУ/САП.

НАБУ/САП:

- публично разъяснили детали обвинений: видео, блок-схема, транзакции, детализация статей и т.д.

- кроме Коломойского подозрение получили еще 5 человек: в частности экс-глава правления "ПриватБанка" и его заместитель - директор казначейства банка;

- это уже четвертый эпизод в деле "ПриватБанка". Дело по трем другим эпизодам на общую сумму более 8,4 млрд грн НАБУ/САП уже направили в суд.

БЕБ/СБУ/ОГП:

- в публичных объяснениях ограничились одним небольшим абзацем;

- вручили подозрение по полумиллиардному делу только одному Коломойскому;

- поддержали закрытое разбирательство в суде, чтобы никто не увидел, какой на самом деле цирк они устроили.

Здесь все настолько очевидно, что даже не очень интересно.

Вот что на самом деле интересно - откуда именно потекло о подготовке подозрения Коломойскому: из НАБУ или САП?

Возможно ОГП, которое до сих пор сохраняет доступ к информации, потому что САП остается частью генеральной прокуратуры?" - заявил Шабунин.

Как сообщал Цензор.НЕТ 2 сентября 2023 бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца или внесения залога в размере 509 млн грн.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полный текст судебного решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.

7 сентября НАБУ сообщило Коломойскому о подозрении в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".