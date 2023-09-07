Столтенберг ответил на упреки относительно якобы "медленного" наступления ВСУ: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали армию РФ второй в Украине. Это поражает

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на упреки относительно якобы "медленного" наступления ВСУ - военные решения принимаются не в Брюсселе, а на фронте.

Об этом он сказал в выступлении перед депутатами Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Столтенберг заявил, что военные решения должны приниматься не в Брюсселе (где расположены штаб-квартиры НАТО и ЕС), а украинскими командирами, которые сражаются "на земле", и призвал критиков уважать результаты, которые показывает ВСУ.

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"Нам стоит помнить, с чего все начиналось: если раньше российская армия считалась второй по силе в мире, то теперь она стала второй по силе в Украине. И это весьма впечатляет", – сказал генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что Столтенберг описал ситуацию на фронте как "трудные бои", благодаря которым ВСУ смогли прорвать оборонительные линии войск РФ, и они движутся вперед.