Военные на восточном фронте получат грузовики DAF, БПЛА "Валькирия" и "Посейдон". ФОТО

Боевые бригады на восточном фронте получат большую партию техники: грузовики, передвижные авторемонтные мастерские, БПЛА "Валькирия" и "Посейдон". Всего на фронт передают технику на сумму 20 миллионов гривен, она куплена за счет Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа Громад".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Три большегрузных ДАФа - 148 артиллерийской бригаде Десантно-штурмовых войск. Артиллеристам также везут банно-прачечный комплекс.

Еще один - передадут 10 Горно-штурмовой бригаде. Также "эдельвейсы" получат новый дизельный пикап.

Также на фронт везут две передвижные авторемонтные мастерские. В 82 бригаду едут два БПЛА "Валькирия".

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В 36 бригаду морской пехоты идет комплекс "Посейдон" и пункт управления оперативно-тактическим БПЛА. Еще один комплекс "Посейдон" получит 28-я бригада ВСУ.

"Волонтерская деятельность сейчас должна получать очень мощную поддержку от Министерства обороны. Мы должны разрушить бюрократическую модель. Мы должны объединиться вокруг украинского воина, вокруг Вооруженных Сил Украины, когда каждый из нас будет делать все возможное для того, чтобы приблизить победу", - отметил Порошенко.

Всего с начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко с волонтерами "Дела Громад" передал в войска помощи на сумму более 3 млрд грн.

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