Убийство добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины: суд взял двух обвиняемых под стражу без определения залога

Двух обвиняемых по делу о гибели добровольца ГФТГ взяли под стражу без определения залога. Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, отменил решение суда первой инстанции и избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум обвиняемым, которым инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия по делу об умышленном убийстве добровольца ДФТГ во время дорожного конфликта.

14 августа 2023 года Голосеевский районный суд г. Киева своим решением продлил всем обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей и одновременно определил для двух из них альтернативу в виде залога в размере 805 200 грн для каждого.

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Не соглашаясь с указанным решением, Голосеевская окружная прокуратура города Киева внесла на него апелляционную жалобу.

Коллегией судей Киевского апелляционного суда поддержана позиция прокурора, отменено решение суда первой инстанции и вынесено новое, которым к обвиняемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "умышленное убийство", двум другим - "хулиганство".

Однако в августе суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.