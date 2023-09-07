Залужный и французский командующий Бюркар обсудили контрнаступление и подготовку украинских военных во Франции

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром обсудил контрнаступление ВСУ и подготовку украинских военных во Франции.

Об этом залужный сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром. Обсудили обстановку в зоне боевых действий. Подробно рассказал обо всех направлениях, где продолжаются наши оборонительные и наступательные операции", - отметил Залужный.

Он отметил стойкость и героизм всех украинских воинов, которые отражают атаки россиян, и которые, несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений, кратное преимущество противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, продолжают продвигаться вперед.

"В разговоре с генералом Бюркаром отдельно остановились на потребностях украинского войска и на вопросе подготовки наших военнослужащих на территории Франции", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Также он поблагодарил союзников за поддержку и сообщил, что вместе с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия для деоккупации Украины.

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