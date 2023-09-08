США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 млн

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут средства усиления ПВО, боеприпасов и не только.

Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности", - заявила она.

В новый пакет военной помощи США Украине войдут:

оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

105-мм артиллерийские снаряды;

средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;

боеприпасы для разрушения помех;

оборудование для разминирования;

поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

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