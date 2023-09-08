США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 млн
6 20122
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут средства усиления ПВО, боеприпасов и не только.
Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности", - заявила она.
В новый пакет военной помощи США Украине войдут:
- оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
- боеприпасы для разрушения помех;
- оборудование для разминирования;
- поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.