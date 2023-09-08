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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 млн

6 20122
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 млн
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут средства усиления ПВО, боеприпасов и не только.

Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

"Сегодня Департамент объявляет о новом пакете военной помощи для помощи Украине в битве с Россией. Пакет, на 600 млн долларов, включает в себя оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие возможности", - заявила она.

В новый пакет военной помощи США Украине войдут:

  • оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • средства радиоэлектронной борьбы и противодействия радиоэлектронной борьбе;
  • боеприпасы для разрушения помех;
  • оборудование для разминирования;
  • поддержка и оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.

Читайте: США в ближайшее время отправят в Украину новую партию кассетных боеприпасов, - NYT

Топ комментарии

  • metal35
    Cпасибо США
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо, друзі.
  • три - пятнадцать
    всі в очікуванні, це насправді бентежить небайдужих і не зрозуміло чому досі не надані.
    виправдання, що це може може втягнути США в війну з кацапнею не видержує критики.
    чому англійські і французські Storm Shadow і скальпи нікого нікуди не втягнули, а АТАКМС втягне? - в мене нема відповіді, геть ніякого...
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