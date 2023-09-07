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Зафиксированы пуски нескольких групп "Шахедов" из Крыма и из Приморско-Ахтарска, - Воздушные силы Украины

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Зафиксированы пуски нескольких групп "Шахедов" из Крыма и из Приморско-Ахтарска, - Воздушные силы Украины
Россияне запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм-канале Воздушные силы Украины.

"Внимание! Зафиксированы пуски нескольких групп ударных БпЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым) и нескольких групп "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ)!" - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что об изменении обстановки, направлении движения, сообщат дополнительно, и призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также читайте: Силы ПВО ночью уничтожили 25 "шахедов" из 33, - Воздушные силы

Топ комментарии

  • Urs
    пора вже по Приморсько-Ахтарську *******.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну ось почалося. Саме для цього іранський транспортник прилітав.
  • Urs
    там було без варіантів - важка контузія об тєлєвізор.
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