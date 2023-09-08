80 тысяч голосов за сутки - петиция о декларировании установила рекорд

Вчера, 6 сентября, на сайте президента военнослужащий Александр Ябченко создал петицию, призывающую Зеленского наложить вето на закон, позволяющий скрыть на один год электронные декларации чиновников. За сутки данная декларация набрала беспрецедентное количество голосов – более 78 тысяч.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст петиции размещен на официальном сайте украинского президента.

По состоянию на 23:15 7 сентября петицию подписало 78 060 человек.

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"5 сентября 2023 года народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №9534. Он якобы должен был возобновить декларирование чиновников. Однако самое главное требование общества - открыть данные о "военном" состоянии чиновников - он не выполнил. Оставив информацию о состоянии власти закрытой еще на год. А значит, лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны.... Количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти разительное. В настоящее время скрывать от украинцев декларации власти - это покрывать тотальную коррупцию в стране", - говорится в петиции.

"Уже вторая ночь наступает, а Стефанишина никак не посоветует, что делать с декларациями чиновников: открывать или закрывать. На самом деле, реакция должна быть мгновенной. А еще лучше было бы сразу и давно сделать нормально. Тем не менее, война не всех учит. А если и учит, то не тому", - прокомментировал данный факт эксминистр инфраструктуры Владимир Емельян.