Пентагон считает эффективными действия ВСУ на поле боя
Об этом во время брифинга в Пентагоне заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении", - отметила представительница Пентагона.
В этой связи она отметила, в частности, ответственный подход ВСУ в использовании кассетных боеприпасов, предоставленных США.
"С точки зрения наблюдения за тем, как они (украинские военные – ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", - подчеркнула Сингх.
Представитель Пентагона также отметила, что украинские защитники умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками. В то же время она отказалась комментировать перспективы предоставления Украине американских ракет ATACMS.