Пентагон считает эффективными действия ВСУ на поле боя

Министерство обороны США считает эффективными действия украинских войск на поле боя и положительно оценивает результаты применения ВСУ западных вооружений.

Об этом во время брифинга в Пентагоне заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении", - отметила представительница Пентагона.

В этой связи она отметила, в частности, ответственный подход ВСУ в использовании кассетных боеприпасов, предоставленных США.

"С точки зрения наблюдения за тем, как они (украинские военные – ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", - подчеркнула Сингх.

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Представитель Пентагона также отметила, что украинские защитники умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками. В то же время она отказалась комментировать перспективы предоставления Украине американских ракет ATACMS.