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Пентагон считает эффективными действия ВСУ на поле боя

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Пентагон считает эффективными действия ВСУ на поле боя
Министерство обороны США считает эффективными действия украинских войск на поле боя и положительно оценивает результаты применения ВСУ западных вооружений.

Об этом во время брифинга в Пентагоне заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении", - отметила представительница Пентагона.

В этой связи она отметила, в частности, ответственный подход ВСУ в использовании кассетных боеприпасов, предоставленных США.

"С точки зрения наблюдения за тем, как они (украинские военные – ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно", - подчеркнула Сингх.

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Представитель Пентагона также отметила, что украинские защитники умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками. В то же время она отказалась комментировать перспективы предоставления Украине американских ракет ATACMS.

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    з тим з чим Україна стала до цієї війни, зеленою шашличнею і дорогами,
    прокладеними для кацапнячих танків,
    навіть з тим "недосить" що Україна має зараз
    так - "Українці є надзвичайно ефективними на полі бою".
    могли би бути еффективніше в рази без зелення у владі
    i більшої і бистрішої допомоги союзників...
  • Zynoviy Zenon f81d89a7
    Війна знаходиться в іншій фазі, ніж очікували зачаровані марафонами глядачі. У цій ситуації Генштаб перейшов до правильної тактики. Це зрозуміли вже і закордонні аналітики.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Я напишу Вас чесно, жорстко, цинічно але чесно.
    Союзники, схоже, щось мають підготувати до програшу та розвалу Засрашки, щось їм треба зробити до того як на Засрашці почнеться пздц, тому й зброю дають дозовано. Це можуть бути бізнес-фінансові інтереси або війскові, або ще щось. Але схоже що відтягують падіння режима *****. Україна платить життям своїх синів та доньок.
    Але добре що так допомогу надають не проігнорували як геноцид у Чечні та агресію рашистів на Грузію.
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