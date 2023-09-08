Третью ночь подряд Россия атаковала Одесщину "шахедами"

В ночь на 8 августа в Одесской области раздались взрывы в разных районах. Работало ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Этой ночью юг Украины снова был атакован вражескими "шахедами". Снова враг пытался нанести удар по припортовой инфраструктуре Одесщины.

По данным Воздушных сил ВСУ россияне выпустили дронов-камикадзе в несколько волн.

Около 12 часов ночи глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района не игнорировать тревогу, не снимать работу ПВО и находиться в безопасных местах. В 1 час жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов призвали спуститься в укрытие.

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