ВСУ продолжили наступление под Бахмутом и продолжают прорывать оборону в Запорожской области, - ISW

7 сентября украинские войска продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись к югу от Бахмута. Также ВСУ продолжают прорывать российскую оборону в Запорожской области и продвигались вблизи Работино и Вербового.

Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Геолокационные кадры, опубликованные 7 сентября, показывают, что украинские силы добились незначительных успехов северо-западнее Клещиевки. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы добились успехов к югу от Бахмута и вблизи Работино и Вербового на западе Запорожской области", - пишут аналитики.

Кроме этого, геолокация, опубликованная 7 сентября, свидетельствует о дальнейшем продвижении украинских войск северо-западнее Вербового на западе Запорожской области.

Известный российский военный блоггер также утверждал, что украинские силы продолжили продвижение в этом районе.

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