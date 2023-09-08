ВСУ отразили атаки врага на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлении, сдерживают наступление россиян на Марьинском, - Генштаб

На востоке и на юге сложная оперативная обстановка. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ

Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных удара, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Поповки, Сального Черниговской области, Сум, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Турья, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроиды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области.

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На Лиманском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области, западнее Дибровы, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздолевка, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Майорска Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Нью-Йорк, Пивничное Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Так, за прошедшие сутки здесь наши воины отразили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар у Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Золотой Нивы, Работино, Новоданиловки и Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Казацкого. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, имеют успех в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.