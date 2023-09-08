Маск о срыве атаки ВСУ на флот РФ возле Крыма: задачу отключать Starlink не давал

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не давал задачи выключить систему спутниковой связи в Крыму, чтобы помешать удару по черноморскому флоту РФ.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировало", - написал он.

В то же время Маск подтвердил, что отклонил запрос Украины на активацию Starlink из-за опасений возможной атаки против российского флота.

"Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", - пояснил Маск.

Напомним, ранее биограф Маска Айзексон утверждал, что он хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ на территории Крыма. Американский миллиардер боялся, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на успешную атаку Украины.

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