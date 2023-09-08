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Маск о срыве атаки ВСУ на флот РФ возле Крыма: задачу отключать Starlink не давал

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Маск о срыве атаки ВСУ на флот РФ возле Крыма: задачу отключать Starlink не давал
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не давал задачи выключить систему спутниковой связи в Крыму, чтобы помешать удару по черноморскому флоту РФ.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировало", - написал он.

В то же время Маск подтвердил, что отклонил запрос Украины на активацию Starlink из-за опасений возможной атаки против российского флота.

"Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", - пояснил Маск.

Напомним, ранее биограф Маска Айзексон утверждал, что он хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ на территории Крыма. Американский миллиардер боялся, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на успешную атаку Украины.

Читайте: Биограф Маска утверждает, что он хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ возле Крыма, - CNN

Топ комментарии

  • Энди Мир
    "Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі..."

    Скільки людей загинуло від цього його рішення? Він тупо заблокував знищення тіх ******** з яких кожен день вбивають українців і руйнується інфраструктура.
  • Gary Grant
    Падло смердюче. Здохни і згори в пеклі
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    А вариант того, что пи*доболом является сам Маск вы не рассматриваете?
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