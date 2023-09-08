Силы ПВО уничтожили 16 "шахедов" из 20, - Воздушные силы
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Ночью 8 сентября 2023 противник атаковал Одесщину группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - ТОТ, Крым).
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ
"Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесщины.
К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
В результате боевой работы уничтожены 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.