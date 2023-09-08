Общие боевые потери РФ с начала войны – около 267 540 человек (+640 за сутки), 4529 танков, 5753 артсистемы, 8726 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 267 540 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 267540 (+640) человек;

танков – 4529 (+23) ед;

боевых бронированных машин – 8726 (+23) ед;

артиллерийских систем – 5753 (+31) ед;

РСЗО - 754 (+1) ед;

средства ПВО – 507 (+1) ед;

самолетов – 315 (+0) ед;

вертолетов - 316 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29);

крылатые ракеты -1455(+0);

корабли /катера - 19 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 8264 (+47) ед;

специальная техника – 860 (+1).

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