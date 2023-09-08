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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 267 540 человек (+640 за сутки), 4529 танков, 5753 артсистемы, 8726 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 267 540 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 267540 (+640) человек;
  • танков – 4529 (+23) ед;
  • боевых бронированных машин – 8726 (+23) ед;
  • артиллерийских систем – 5753 (+31) ед;
  • РСЗО - 754 (+1) ед;
  • средства ПВО – 507 (+1) ед;
  • самолетов – 315 (+0) ед;
  • вертолетов - 316 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4570 (+29);
  • крылатые ракеты -1455(+0);
  • корабли /катера - 19 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8264 (+47) ед;
  • специальная техника – 860 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 267 540 человек (+640 за сутки), 4529 танков, 5753 артсистемы, 8726 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    23 танки!!! 31шт артсистем!!!
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3484 день москальсько-української війни.
    127!!! одиніць техніки та 640! чумардосів.
    Арта 31!!!, броня 46!!! та 47!!! логістика. Майже вся техніка б'є рекорди і це дуже радує, танки взагалі напевно рекорд.
    Відбита чергова повітряна хвиля.
    Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 1:1.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 267 000!!! це більше, ніж Республіка Калмикія ...
  • okcana Datsko
    Більше 130 одиниць наземної техніки кацапів. Супер. Слава ЗСУ !!!
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