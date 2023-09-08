На Кубе арестовали 17 человек, которых связывают с сетью, вербующей кубинцев в армию РФ

Кубинские власти сообщили об аресте 17 человек, вербовавших жителей острова в российскую армию.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате расследования арестованы 17 человек, среди которых организатор преступной сети", - сообщил полковник министерства внутренних дел Кубы, Сезар Родригес.

Он не назвал имен арестованных, но отметил, что лидер группировки возлагался на двух человек, проживавших на острове, чтобы вербовать кубинцев для войны в Украине на стороне России.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что арестованные могут быть наказаны до 30 лет заключения, пожизненным заключением или смертной казнью в зависимости от тяжести и типа инкриминирующих им преступлений.

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Напомним, МИД Кубы обвинило Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины. А украинские хакеры команды Кибер Сопротивление собрали доказательства вербовки, подготовки и перемещения в РФ для участия в войне против Украины подразделений кубинских наемников