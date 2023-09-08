Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, за сутки обстреляли 29 населенных пунктов Запорожской области, есть погибшие и раненые

Утром военнослужащие РФ нанесли ракетный удар по Запорожью - ранение получил мужчина. На месте поражения работают соответствующие службы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки зафиксировано 93 вражеских обстрела по 29 городам и селам Запорожской области. Оккупант ударил ракетами по Широкому и Трудовому, обстрелял из РСЗО Червоное, совершил 6 БПЛА-атак по Камышевахе, Новодаровке, Малиновке, Чаривному и Каменскому, а также попал 6 авиаснарядами по Орехову и Работино.

78 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Левадного, Темировки, Белогорья, Степногорска, Пятихаток, Приморского, Степного, Плавней и других населенных пунктов на линии огня", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина.

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