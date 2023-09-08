Сунак призывает Индию повлиять на РФ в вопросе войны против Украины, - FT

Премьер Великобритании Риши Сунак будет призывать индийского коллегу Нарендру Моди повлиять на РФ в вопросе агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Сунак, первый премьер-министр Великобритании индийского происхождения, едет в Нью-Дели, чтобы принять участие в ежегодном саммите G20. Это его первая поездка в страну с момента вступления в должность.

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Ожидается, что Сунак и Моди, премьер-министр Индии, проведут двусторонние переговоры на полях G20 и обсудят прогресс в торговом соглашении, которое пытаются заключить обе страны. В преддверии поездки Даунинг-стрит заявила, что Сунак также поднимет вопрос вторжения России в Украину и будет поощрять Моди к более активному дипломатическому подходу.

Спикер Сунака заявил, что премьер использует каждую возможность во время поездки, чтобы продемонстрировать поддержку Киева со стороны Великобритании и "способствовать дальнейшему укреплению глобальной поддержки".

Он добавил, что Индия, как величайшая демократия мира, должна играть "жизненно важную роль в разоблачении нападения России на права человека и саму демократию".

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"Мы будем использовать встречи с Моди или в других местах, чтобы поощрить его использовать это влияние, чтобы покончить с жестоким вторжением", - пояснил спикер.

Несмотря на запланированные уговоры Сунака, считается, что правительство Индии вряд ли займет более решительную позицию против России по поводу войны в Украине. Индия сохраняла нейтралитет на протяжении всего конфликта, но Моди говорил о его влиянии на цены на продовольствие и сырьевые товары и его последствия для его страны и других стран с развивающейся экономикой.

У Сунака отметили, что второй год подряд Путин решил не посещать саммит G20, и что британский премьер не постесняется критиковать его замену, министра иностранных дел Сергея Лаврова, "в лицо" на выходных.

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