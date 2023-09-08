Удар по Константиновке: возросло количество раненых

В результате обстрела 6 сентября рынка в Константиновке Донецкой области ранения получили 37 человек. Стало известно еще о 4 раненых.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Удалось установить информацию относительно еще 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября россияне ударили ракетой по мирных кварталах города Константиновка. В результате обстрела РФ рынка сообщалось о гибели 16 человек, разбор завалов продолжался до вечера.

Читайте: Шесть человек, раненых в Константиновке, находятся в больнице Днепра в крайне тяжелом состоянии, - врач