Удар по Константиновке: возросло количество раненых
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В результате обстрела 6 сентября рынка в Константиновке Донецкой области ранения получили 37 человек. Стало известно еще о 4 раненых.
Об этом сообщили в Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Удалось установить информацию относительно еще 4 раненых в результате обстрела Константиновки 6 сентября", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 сентября россияне ударили ракетой по мирных кварталах города Константиновка. В результате обстрела РФ рынка сообщалось о гибели 16 человек, разбор завалов продолжался до вечера.