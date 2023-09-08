В оккупированный Донецк прибыли дополнительные подразделения ФСБ для контроля во время фиктивных выборов, - Генштаб

Дополнительные подразделения ФСБ и пропагандисты прибыли из РФ в оккупированный Донецк с целью контроля за проведением псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В оккупированный Донецк прибыли из России дополнительные подразделения ФСБ с целью контроля за проведением на временно оккупированных территориях фейковых выборов. Эти так называемые выборы должны состояться в России 10 сентября. Также с территории России и Беларуси прибыли группы российских пропагандистов, чтобы снимать якобы положительное течение выборов", - рассказал Ковалев.

По его словам, на временно оккупированных территориях местное украинское население не проявляет интереса к фиктивным выборам. Члены так называемых избирательных комиссий в сопровождении вооруженных российских полицейских и подразделений российских оккупационных войск проводят обход по домам.

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"Оккупанты нагло заходят в каждый дом, останавливают украинское гражданское население на улицах, рынках, в магазинах и других общественных местах, заставляя ставить подписи в бюллетенях. Например, зафиксированы нередкие случаи, когда людей силой заставляли голосовать не только за себя, но и за родных и соседей", - отметил Ковалев.

Ковалев отметил, что на ВОТ российские захватчики и дальше захватывают и используют объекты гражданской инфраструктуры в своих военных целях.

"В поселке Днипряное на оккупированной Херсонщине на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвалось около 30 российских оккупантов. Здесь захватчики... начали выяснять отношения. Дошло до перестрелки, в результате чего пять оккупантов погибли", - рассказал спикер.

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