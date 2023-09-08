Рашисты ударили по админзданию в Кривом Роге: Погиб полицейский, около 60 пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские захватчики обстреляли Кривой Рог, есть попадание в админздание, в результате чего погиб 1 человек, а 60 пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв м. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что погиб полицейский.





"Еще троих спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести. Чрезвычайники на месте прилета тушат пожар площадью 200 квадратных метров.

Кроме того, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы", - добавил министр

Министр внутренних дел уточнил, что количество травмированных возросло до 25 человек.

По состоянию на 10:42 известно о 32 пострадавших.

"Большинство - в состоянии средней тяжести или "удовлетворительно". Впрочем, есть и "тяжелые". Повреждены 3 админздания. Побиты 7 жилых домов, среди них - многоэтажка. Возникший в гаражах пожар локализован. Обследование территории продолжается", - отметил глава ОВА Лысак.

По состоянию на 10:58, по данным ОВА, известно об около 40 пострадавших.

В Офисе Генпрокурора заявили, что по состоянию на 12:47 известно о 1 погибшем и 52 травмированных.

По состоянию на 15.00 известно о 60 пострадавших.

Ранее сообщалось о взрыве в Кривом Роге.

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