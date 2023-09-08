Россияне наладили собственное производство БПЛА, об этом свидетельствует количество использованных этой ночью беспилотников и соответствующая специфическая маркировка на корпусе, - ОК "Південь"
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Количество примененных этой ночью БПЛА указывает на то, что россиянам удалось наладить собственное производство. Также на корпусе БПЛА имеется соответствующая специфическая маркировка.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInfiorm.
По ее словам, враг, очевидно, развернул на территории ВОТ Крыма пусковые станции БПЛА, поскольку в последнее время с временно оккупированного полуострова производятся соответствующие пуски беспилотников по территории Украины.
"Россияне в постоянном поиске новой тактики их применения, чтобы украинская противовоздушная оборона не могла их выявить. Но мы действуем на опережение и просчитываем применение БПЛА, что позволяет нам срабатывать на опережение", - отметила Гуменюк.