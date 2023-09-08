Новости • Агрессия России против Украины

Россияне наладили собственное производство БПЛА, об этом свидетельствует количество использованных этой ночью беспилотников и соответствующая специфическая маркировка на корпусе, - ОК "Південь"

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Россияне наладили собственное производство БПЛА, об этом свидетельствует количество использованных этой ночью беспилотников и соответствующая специфическая маркировка на корпусе, - ОК "Південь"
Количество примененных этой ночью БПЛА указывает на то, что россиянам удалось наладить собственное производство. Также на корпусе БПЛА имеется соответствующая специфическая маркировка.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInfiorm.

По ее словам, враг, очевидно, развернул на территории ВОТ Крыма пусковые станции БПЛА, поскольку в последнее время с временно оккупированного полуострова производятся соответствующие пуски беспилотников по территории Украины.

"Россияне в постоянном поиске новой тактики их применения, чтобы украинская противовоздушная оборона не могла их выявить. Но мы действуем на опережение и просчитываем применение БПЛА, что позволяет нам срабатывать на опережение", - отметила Гуменюк.

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  • krot_lub
    Україна налагодила випуск корупціонерів та злочинців за кордон.
  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Один "а)(х¥ітєльний" міністр казав - "то весільні дрони, Україні вони непотрібні"..... й купував яйця, куртки, фляги, каски та ще схоже багато чого про що суспільство не знає.... "ефективно" так купував.
  • Чайка Київ
    Дмитро Чекалкин

    В новому лого ГУР зникла росія.
     Yes! Dopeless:
    Це не жарт.
    ГУР прибрало з емблеми мапу росії, над якою сова тримала міч. Тепер сова просто тримає міч.
    Ану вигадайте мені хоч одну підставу для такого рішення, яка не почаниєтсья на "зра", і не закінчуєтсья на "да".
    lemkoitaliano:
    "Бо москаль північний То наш ворог вічний"
    Не вчать вкраїнчики історію, гуппі безмозкі.
    Кріт Їрмака:
    Я пам'ятаю, як з сайту СБУ зникло зображення козака-переможця, який вбиває двоголового змія(рашню), а потім СБУ стало філією фсб, під чітким керівнеицтвом Баканова-Єрмака...
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