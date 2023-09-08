Минфин хочет сократить доходы местных бюджетов на четверть, - Козицкий

Министерство финансов предлагает забрать у местных громад налог на доходы физических лиц (НДФЛ), что сократит доходы местных бюджетов на четверть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в колонке Экономической правды сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Министерство финансов Украины предложило нововведение, которое существенно ухудшит состояние местных бюджетов. Планируется полностью забрать у местных громад налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для денежного обеспечения военнослужащих и правоохранителей. Все – ради усиления обороноспособности страны".

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Безусловно, благое намерение! Но кто просчитывал, что такое решение может привести к роковым последствиям для жизни территориальных громад? Или кто просчитал те миллиарды помощи, которые громады отдают военным?" - объяснил он.

По словам Козицкого, областной и местные бюджеты Львовщины за 8 месяцев этого года более 3 млрд гривень направили в поддержку военных формирований и потребности внутренне перемещенных лиц.

"Руководителей громад новость о НДФЛ, конечно, застала врасплох. Не понятно, для чего нужно в такое тяжелое время поколебать основу любой сильной страны - финансово состоятельную и стабильную территориальную громаду", - отметил глава области.

Он добавил, что именно налог на доходы физических лиц формировал львиную долю доходов местных бюджетов, в частности, территориальных громад. А благодаря реформе децентрализации бюджеты территориальных громад собирали на от 5% до 120% больше местных налогов, и громады стали тратить их на собственные нужды.

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"Около 60% собственных доходов составляют поступления от НДФЛ. Деньги громад на местах! Не под таким ли лозунгом проходила децентрализация? Что же теперь ждет громады? Приведу несколько цифр и примеров из недалекого будущего Львовщины. Для Львовской области внедрение предложенных нововведений приведет к сокращение поступлений НДФЛ на сумму 7,7 млрд гривен. А это – четверть доходов общего фонда областного бюджета", - отметил глава ОВА.

Благодаря реформе децентрализации местные бюджеты начали получать больше финансового ресурса, подчеркнул он.

"Но, несмотря на это, некоторые громады по объективным причинам не могут обеспечить финансирование своих потребностей за счет заработанных средств и нуждаются в помощи. Это – депрессивные территории, горные или малозаселенные территориальные громады. Поэтому государство предусмотрело механизм, позволяющий предоставлять дополнительный финансовый ресурс таким местным бюджетам, то есть горизонтальное выравнивание налогоспособности.

Его особенность состоит в том, что необходимые для бюджетов более "слабых" громад средства получаются за счет бюджетов более "богатых". Выравнивание осуществляется путем изъятия в государственный бюджет ресурса из более богатых местных бюджетов (реверсная дотация) для предоставления их в виде базовой дотации более бедным местным бюджетам. То есть механизм уже есть, и он успешно протестирован годами.

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Такие "манипуляции" в середине или конце текущего года создают дисбаланс в соответствующих местных бюджетах. И на это точно Минфин или другое ведомство должны обратить внимание и как-то "зарегулировать", - сказал Козицкий.

Руководитель области отметил, что вопрос НДФЛ – это не только брусчатка или дороги. Вопросы НДФЛ – это образование, безопасность, медицина, то есть элементарное социальное обеспечение и создание условий для жизни жителей громад.

"И при принятии тех или иных изменений в законодательные и нормативно-правовые акты должно быть объективное и справедливое распределение финансового ресурса между всеми местными бюджетами страны. Поэтому, возможно, стоит рассмотреть вариант отчисления какой-либо части НДФЛ военных и правоохранителей в государственный бюджет. Но точно не всего!" – подытожил он.

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