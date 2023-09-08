Узников на оккупированной Луганщины россияне будут ставить на военный учет сразу в колониях, - ОВА

На временно захваченных территориях Луганской области заключенных будут ставить на военный учет в исправительных учреждениях.

Об этом сообщили в Луганской обласной военной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что минобороны РФ рассматривает внести изменения в положение о военном учете, чтобы увеличить показатели принудительной мобилизации.

"Согласно им, заключенных на территории "ЛНР" будут ставить на учет сразу в исправительных заведениях, чтобы они скорее могли, так сказать, "искупит свою вину перед семьей", - говорится в сообщении.

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Также в ОВА отметили, что ЦИК РФ разрешил захватчикам решать по каждому отдельному населенному пункту, открывать избирательный участок или голосовать всем дома.

То есть, подчеркивают в ОВА, если даже есть заключение полиции относительно достаточного уровня безопасности проведения псевдовыборов, так называемая "территориальная избирательная комиссия" может не прислушиваться к этому мнению и не открывать участки.

Захватчики признали, что "реализовали недостаточно мер по принудительной паспортизации населения к так называемым "первым выборам". Поэтому избирательные комиссии получили устное решение разрешать отдавать голоса даже без паспорта РФ", подчеркнули в ОВА и добавили, что в Алчевске работники металлургического комбината могли предъявить явить только пробел.

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По словам начальника ОВА Артема Лысогора, военное командование РФ "видит цель и больше его ничего не интересует, даже собственные потери. Есть команда прорвать нашу оборону у Новоегоровки - противник ее пытается выполнить, постоянно добавляя резервы. Недосчитываются танки - сразу приезжают еще с тыла" .

"Но все их попытки штурмов на текущее время отражены", - отметил Лысогор.