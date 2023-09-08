Белый дом хочет ускорить выделение дополнительной помощи Украине, - CNN

Белый дом оказывает давление на Конгресс, чтобы тот удовлетворил запрос Байдена о выделении более $24 млрд в поддержку Украины.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Белый дом в четверг усилил давление на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, чтобы он одобрил запрос на объединение помощи Украине и увеличение финансирования программы спасения от стихийных бедствий накануне правительственного шатдауна", - говорится в публикации.

Отмечается, что Белый дом оказывает давление на Конгресс, чтобы он удовлетворил запрос Байдена о выделении более $24 млрд в поддержку Украины и 16 млрд на программу спасения от стихийных бедствий.

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"Хотя Белый дом стремится к совместному принятию этих двух решений, Маккарти хочет разделить их, устраивая противостояние не только с Белым домом, но и с Республиканцами в Сенате", - отмечает CNN.

Между республиканцами в Сенате сейчас нарастает противоречие. До конца месяца законодатели должны принять ряд решений во избежание шатдауна.

"Белый дом побуждает Конгресс принять закон о краткосрочных расходах, чтобы позволить работать правительству, пока лидеры Конгресса разберутся в своих несогласиях", - заключает CNN.

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