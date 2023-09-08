Россияне готовят подразделения для прорыва обороны ВСУ на участке Купянск-Лиман, в штурмовики переводят даже связистов, - Евлаш

Российские захватчики создают ударный кулак для прорыва в районе Новоегоровки на Лиманском направлении. Собираются подразделения из остатков ранее разбитых соединений.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Он отметил, что россияне продолжают готовить штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на участке Купянск-Лиман. За прошедшие сутки там было 554 обстрела, пять боевых столкновений, враг атакует в районах Новоегоровки и Синьковки.

101 оккупант ликвидирован, уничтожены два танка Т-72, пушки Д-20 и Д-30.

"На Новоегоровку противник бросил все силы, сформировал ударный кулак на этом направлении. Мы делаем все, чтобы не дать им прорваться. Они собирают подразделения из остатков ранее разбитых соединений. В штурмовики переводят даже связистов. Основной акцент - на живую силу" , – добавил Евлаш.

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