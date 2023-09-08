РФ уничтожила и повредила более 760 памятников культуры Украины за время полномасштабной войны

За время полномасштабного вторжения россияне уничтожили и повредили более 760 памятников культуры Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет о соборах, мемориалах, библиотеках, музеях, театрах. В частности, и о драматическом театре в Мариуполе, служившим убежищем для многих гражданских украинцев.

105 из этих объектов имели национальное значение.

"Многие из поврежденных памятников пережили нацистскую оккупацию. Однако российская оккупационная армия превзошла коллег", - отметили в пресс-службе.

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