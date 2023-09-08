В Авдеевке ситуация обостряется, под городом был бой, длившийся более суток, - глава ГВА Барабаш

Под Авдеевкой и в самом городе обостряется ситуация. За сутки - почти 30 массированных обстрелов.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Ночь была жаркой и утро достаточно напряженно. В общей сложности, за минувшие сутки было очень жарко. Определенное обострение на нашем направлении есть. К северу от города бой длился чуть больше суток. Непонятно, пытаются где-то оттянуть наши силы, или кто его знает, но очень жарко", - рассказал он.

По его словам, в Авдеевке также чувствуется обострение.

"В городе также чувствуется это обострение: за минувшие сутки было почти 30 массированных обстрелов. Центр города за сутки - все горит, все летит. Не знаю, как мы вообще прошли эти сутки без погибших гражданских. Был один раненый человек - мужчина 1987 года рождения. Очень напряженно в городе. Ночью били из двух танков", – добавил Барабаш.

Он отметил, что в Авдеевке остается еще "очень много местных" - 1500-1659 человек.

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