Трудно предвидеть, смогут ли лидеры G20 достичь консенсуса по поводу осуждения вторжения РФ в Украину, - глава Евросовета Мишель

Лидеры G20 собираются на саммит в Нью-Дели в эти выходные. Среди вопросов – декларация с осуждением российского вторжения в Украину. Однако договорятся ли лидеры G20 – неизвестно.

Об этом на пресс-брифинге перед саммитом G20 в Нью-Дели заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Мы все еще ведем переговоры... Трудно предвидеть, удастся ли достичь соглашения по декларации", - заявил Мишель.

Он добавил: "Я не собираюсь говорить что-либо, что усложнит усилия. Мы поддерживаем усилия президента Индии".

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Председательствующая в этом году в группе Индия хочет, чтобы итоговое коммюнике саммита также учитывало мнение России и Китая, которые заблокировали попытки западных стран включить решительное осуждение вторжения России в Украину.

Ни президент России Владимир Путин, ни президент Китая Си Цзиньпин не участвуют в саммите. Москва отправляет на саммит министра иностранных дел Сергея Лаврова, а премьер Ли Цян будет представлять Пекин.