Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. ДОКУМЕНТ

Чиновники Госаудитслужбы считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

Об этом сообщил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, чиновники ГАСУ провели аудит в Минобороны и решили, что следует считать прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год убытками государства.

"То есть, например, предприятие, производящее оружие, теперь должно вернуть всю прибыль за прошлый год государству. Минобороны подало в суд на Госаудитслужбу, чтобы выводы аудита отменять. Понятно, что частные компании, сотрудничающие с министерством и другими ведомствами, не могут работать без прибыли. Так как прибыль часто реинвестируется в производство. И могут просто отказаться от заказов Минобороны, что приведет к катастрофическим последствиям для фронта", - объяснил он.

Загородний рассказал, что Госаудитслужба начала рассылать письма государственным структурам с требованием вернуть прибыль частным предприятиям, у которых закупали товары или технику в 2022 году. Одно из таких писем получило ООО "Промышленная компания "Пожмаш", которое продало три пожарных машины ГСЧС Львовщины, каждую по цене в 16 млн грн.





"В договоре была прописана прибыль предприятия – 1,95 млн грн. Западный офис Госаудитслужбы провел проверку и через областное ГСЧС требует вернуть 1,3 млн грн за каждую пожарную машину. За три машины нужно в течение месяца вернуть ГСЧС области 3,4 млн грн. В противном случае Госаудитслужба угрожает судом", - подчеркнул он.

В то же время министр юстиции Денис Малюська предлагал подождать решения суда по иску одного из поставщиков в Госаудитслужбу.

В августе нардепы обратились к премьеру Шмыгалю, тот заявил о необходимости принять безотлагательные меры КМУ по правовой неопределенности ценообразования в сфере оборонных закупок. По состоянию на 8 сентября вопрос не решен, а письма продолжают поступать.

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