Лисовой издал приказ о написании "Российская Федерация" с заглавных букв: "Требование нормопроектирования"

Министр образования и науки Оксен Лисовой объяснил, почему он настаивает, что название государства "Российская Федерация" в официальных документах его ведомства должно быть написано с заглавных букв.

Соответствующее объяснение Лисовой опубликовал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

В посте он пишет слова "россия" и "рф" строчными буквами.

Лисовой отметил, что хорошо знает, "что такое россия и кто такие россияне".

"Правопись "рф" с большой буквы - ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границей", - объяснил он.

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Приказ о написании наименования "Российская Федерация" с заглавных букв Лесной издал 31 августа 2023 года. Он приказал исправить это название, если в документах оно написано с маленькой буквы.

Этим документом глава МОН внес изменения в приказ МОН №1022 от 21 августа, согласно которому украинцы, получающие образование одновременно в школе страны пребывания и школе Украины, в украинских школах могут изучать только украиноведческий компонент (украинский язык и литература, история Украины и т.п.)

"Внести в приказ Министерства образования и науки Украины от 21 августа 2023 года №1022 "Об обеспечении обучения учащихся, выехавших из Украины в результате полномасштабного вторжения российской федерации и получающих образование в учебных заведениях страны пребывания и Украины" следующие изменения: в заголовке, подпунктах 1 2 пункта 1 слова "российской федерации" заменить словами "Российской Федерации", - говорится в документе.

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В комментариях к сообщению пользователь соцсети спросила Лисового, можно ли в таком случае "детям, находящимся в Украине, писать "РФ" с маленькой". К примеру, в школьных произведениях или на уроках географии.

Министр ответил, что "только за".







