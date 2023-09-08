На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти 400 оккупантов и уничтожили 27 единиц вражеской военной техники, - Силы обороны Таврического направления
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Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1467 огневых задач.
Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны таврического направления, информирует Цензор.НЕТ.
"Общие потери врага составили 392 человека (безвозвратные - 121, ранены - 271). Уничтожено 27 единиц военной техники противника", - говорится в сообщении.
Силы обороны уничтожили 3 танка, 10 ББМ, 1 артиллерийскую систему и миномет, 1 РСЗО, 11 единиц автомобильной техники и 1 единицу специальной техники. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления врага.