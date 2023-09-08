Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Берлин не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях, - МИД Германии

81314
Берлин не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях, - МИД Германии
Германия не признает "выборы", которые Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины. Она считает, что это откровенно пропагандистская акция.

Об этом Министерство иностранных дел Германии сообщает в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"Россия проводит "выборы" в украинских Донецкой и Луганской областях, Крыму, частях Херсонской и Запорожской областей. Это не что иное, как откровенная пропагандистская акция. Мы не признаем попытку России совершить аннексию", - заявили в МИД Германии.

Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Петер Стано назвал "выборы", которые Москва собирается провести на оккупированных территориях "массовым нарушением международного права и суверенитета Украины".

Смотрите: Китайская оперная певица исполнила на развалинах театра в Мариуполе "Катюшу". МИД Украины требует объяснений. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Darnytsya Kyiv
    Щира Подяка Німеччино!
    Ото ще би трохи Taurus до ЗСУ, то тоді кацапи взагалі не мали б часу думати за вибори
  • Maksym Pyatygorskyy
    Краще надайте Таурус, як затвердження вашої підтримки Україні.
  • Грицько Добрий
    Які то вибори?! На самій кацапії виборів ніколи не було, а лишень імітація, а на окупованих територіях України взагалі мова не йде про якісь кацапсячі там вибори.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости