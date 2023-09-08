Берлин не признает "выборы" РФ на оккупированных территориях, - МИД Германии
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Германия не признает "выборы", которые Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины. Она считает, что это откровенно пропагандистская акция.
Об этом Министерство иностранных дел Германии сообщает в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.
"Россия проводит "выборы" в украинских Донецкой и Луганской областях, Крыму, частях Херсонской и Запорожской областей. Это не что иное, как откровенная пропагандистская акция. Мы не признаем попытку России совершить аннексию", - заявили в МИД Германии.
Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Петер Стано назвал "выборы", которые Москва собирается провести на оккупированных территориях "массовым нарушением международного права и суверенитета Украины".