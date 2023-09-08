Давление Украины по агроимпорту выходит за определенные рамки, - МИД Польши

В МИД Польши прокомментировали жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом агроимпорта.

Об этом заявил министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Вель Сенка спросили о возможной жалобе Украины во Всемирную торговую организацию.

"Это угроза, и это еще один элемент давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные, и выходит за определенные рамки", – сказал он.

По его словам, польской стороне это не импонирует, потому что ее приоритет – защита польских фермеров, польских граждан.

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"И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным", – сказал Шинковский вель Сенк.

Он также повторил то, о чем политики партии власти "Право и справедливость" говорят уже несколько недель: после 15 сентября эмбарго на украинские товары не будет отменено.

"Иногда приходится использовать, если не хватает действий на уровне ЕС, элементы национальных действий, но мы боремся за то, чтобы решения принимались на уровне ЕС.

У нас есть сильные аргументы. Они представлены как министром сельского хозяйства, так и комиссаром Войцеховским на уровне Еврокомиссии, чтобы продолжить это решение (о сохранении блокады агроимпорта из Украины. – Ред.)", – сказал Шинковский вель Сенк.

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