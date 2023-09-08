Оккупанты ударили по Одрадокаменке, погибли 3 человека, еще 4 получили ранения (обновлено)

Российские захватчики обстреляли Одрадокаменку в Херсонской области, в результате чего погибли 3 гражданских, еще 4 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В Одрадокаменке российская авиабомба убила троих гражданских - 2 женщин и мужчину. Четверо местных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Прокудин уточнил, что из-за попадания управляемой авиабомбы травмы, несовместимы с жизнью, получили две женщины и один мужчина.

Еще четыре женщины – ранены. Двое пострадавших, 54 и 62 года, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две местные жительницы, 50 и 29 лет, будут проходить лечение амбулаторно.

Кроме этого, оккупанты ударили из минометов по Веселому. Там ранения получил 67-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице", – добавил он.

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